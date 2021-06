Klaudia Halejcio z córką Nel i psiapsi Patricią Kazadi przemierzają stolicę w poszukiwaniu mrożonej kawy (ZDJĘCIA)

W ostatnich kilku miesiącach Klaudia Halejcio zrobiła dosłownie wszystko, aby o jej ciąży gadała cała Polska. Najpierw zostaliśmy uraczeni "spontaniczną" sesją, na której gwiazdka wymachiwała zdjęciami USG do aparatu . Potem przyszła pora na strasznie pogmatwane "gender reveal party", szczegółową relację z baby shower, a na sam koniec na zaprezentowanie blizny po cesarskim cięciu. Cała i zdrowa Nel trafiła na szczęście już jakiś czas temu do domu rodziców i powolutku zaczyna poznawać z nimi świat.

W ogarnianiu nowej rzeczywistości Klaudii Halejcio pomaga niezastąpiona Patricia Kazadi. To właśnie ona stała za organizacją baby shower, nie ma więc co się dziwić, że jej też przypadło w zaszczycie towarzyszenie Klaudii i Nel podczas jednego z pierwszych wspólnych spacerów po ulicach Warszawy. Wyposażone w mrożone kawy panie przezornie zakryły wart 11 tysięcy złotych wózeczek dziecka, gdyż tego dnia skwar wyjątkowo dał popalić. Celebrytki zawędrowały ostatecznie do ogródka jednej ze stołecznych restauracji, gdzie udało im się schronić na moment przed uporczywym słońcem.