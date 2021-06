Klaudia Halejcio pokazuje BRZUCH po CESARSKIM CIĘCIU: "Moje ciało tyle wytrzymało" (ZDJĘCIA)

Mams 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Cesarka to nie poród.. co za moda na cc. Żeby te kobiety poczytały o ryzykiem dla nich i płodu coś więcej to może by rodziły siłami natury. A drodzy lekarze powinni dać kobietom i ich dzieciom czas a nie wywoływać porodu oksytycyna..bólów partych które muszą być znieczulone a stanowią niebezpieczeństwo dla dziecka.. jego puls się podnosi i po podaniu pda kobieta bolu nie czuje wiec nie ma kontroli nad porodem.. i kolo się zamyka..dziecko się meczy i albo cc albo Porod kleszczowy..a wystarczyłoby jak nie ma komplikacji po prostu poczekać. Termin prqwdziwt porodu to ten liczony od za0lodneniw nie of ostatniej miesiączki. Polecam książki Iny May.. i hypnobirthing meditation na yt. Rodzice naturalnie. Bol mniejszy niż po cc. I od razu staje się na nogi