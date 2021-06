Świeżo upieczona mama Klaudia Halejcio spaceruje po stolicy z wózkiem za 11 TYSIĘCY złotych (ZDJĘCIA)

Klaudia Halejcio niedawno została mamą. Jak można było się domyślać, relacjonująca w sieci niemal każdy moment życia celebrytka równie skrzętnie pokazywała przygotowywania do przyjścia na świat pierwszej pociechy. Aktorka znana głównie z epizodycznych ról w polskich komediach nie zapomniała oczywiście o wyprawieniu obowiązkowego baby shower.

Po urodzeniu córki Halejcio nawet na chwilę nie zwolniła tempa. Co prawda na kilka dni oddała profil w ręce niejakiej Gosi, by móc dojść do siebie po porodzie, jednak już kontynuuje wrzucanie na Instagram "zabawnych" filmików. Z tą różnicą, że teraz już w asyście niemowlaka.