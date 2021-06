Klaudia Halejcio w makijażu pozuje z córką przed szpitalem i relacjonuje huczne powitanie w domu: "Jak dobrze być razem"

W poniedziałek Klaudia Halejcio ogłosiła, że właśnie po raz pierwszy została mamą. Celebrytka udostępniła na Instagramie nagranie ze szpitala, na którym podryguje w rytm przeboju Michaela Jacksona "Bad" tuż obok śpiącej w kołysce córki. Z dołączonej do wideo daty wynika, iż pociecha 30-latki przyszła na świat 2 czerwca.

Nie jest tajemnicą, że na co dzień Klaudia Halejcio spełnia się jako influencerka. Tuż po urodzeniu dziecka celebrytka zafundowała sobie krótką przerwę od mediów społecznościowych. Klaudia nie zapomniała jednak o swoich obserwatorach i w tym czasie oddała instagramowy profil pod opiekę niejakiej Gosi - która dbała o to, by w jej relacji nie zabrakło kolejnych postów.