Klaudia Halejcio najpierw pokazała swojego partnera na Instagramie, a teraz tego żałuje? "Chciał być z boku tego wszystkiego"

oka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Koleżka zapraszał obcych ludzi z the view do swojego mieszkania i wywalał na stół worek KOK. byłam w jego mieszkaniu jak jego ex dziewczyna zaprosiła mnie i moją przyjaciółkę, Po 3 miesiacach spotykanie się z Halejcio zdecydował się na dziecko. Can't wait to see the results