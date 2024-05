61-letnia Jodie Foster spaceruje ulicami Nowego Jorku BEZ MAKIJAŻU (ZDJĘCIA)

Aktorka bardzo dawkuje swoją obecność na ściankach, szczególnie z uwagi na to, że 11 lat temu zdecydowała się przejść na częściową emeryturę . Niestety, jako osoba ciesząca się statusem gwiazdy musi mieć świadomość tego, że paparazzi śledzą ją niemal na każdym kroku.

Tego dnia Jodie Foster postawiła na luźny look, składający się z T-shirtu z logiem MTV, do którego dobrała beżowe spodnie oraz czapkę z daszkiem. Na nogach miała buty sportowe, a do tego przewiesiła sobie przez ramię skórzaną torbę.