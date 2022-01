Oni wychowują dzieci w związkach JEDNOPŁCIOWYCH: Jolanta Ogar-Hill, Ricky Martin, Elton John... (ZDJĘCIA)

bess 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Instytucja surogatki nie jest ok, bo głównie robią to biedne kobiety, to nie jest humanitarne. Są tysiące dzieci osieroconych, niechcianych, które nigdy nie będą miały swojego domu, szkoda , że tacy ludzie nie wybierają adopcji. Poza tym ciekawe, co on dzieciom mówi, kiedy pytają o mamę, jak im to tłumaczy...