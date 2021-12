Olimpijka Jolanta Ogar-Hill i jej żona ZOSTAŁY MAMAMI! (ZDJĘCIA)

Mateo 40 min. temu zgłoś do moderacji 244 17 Odpowiedz

Ja jestem gejem i tego nie popieram. Przez co wiele osób ze środowiska LGBT mnie nie lubi. Dla mnie to jest okradanie dziecka z jego tożsamości. Bardzo egoistyczne podejście i traktowanie dziecka przedmiotowo. Znajoma para lesbijek przeprowadziła domową inseminację. Ojciec oczywiście nie może kontaktować się z dzieckiem. Dla mnie to podłe. Bez względu na to, że dziecka pozbawia się ojca (dawca) czy matki (surogatka). Taki dzieciak zawsze będzie się zastanawiał kim jest jego biologiczny rodzic. Gdzie są jego biologiczni dziadkowie. Jakie ma korzenie... Perfidnie funduje się dziecku taką traumę. Szczerze, mnie mdli jak słyszę: dwie mamusie, dwóch tatusiów. Ja jestem mamusią, chociaż nie urodziłam. Ja zastąpię dawcę. Nie, nie zastąpisz. Odbierasz dziecku biologicznego rodzica. Okej są dla mnie sytuacje, gdy np. kobieta ma już dziecka, ale rozstaje się z partnerem, wiąże się z kobietą i razem wychowują dziecko, które zna swojego ojca. Tak bywa. Takie sytuacje się zdarzają. I jak najbardziej wspieram takie rodziny. Ale tam nikt nie okłamuje dziecka, że ma dwie mamy, a rodzic biologiczny nie istnieje. I darujcie sobie argumenty o hetero rodzicach, którzy biją i piją. Tu jest inna sytuacja. Takie zachowania też są naganne. Ale to nie daje przyzwolenia nam na "kupowanie" dzieci. Na świadome, przemyślane i perfidne odbieranie im możliwości poznania swojego biologicznego rodzica. To jest czysty egoizm.