Wyoutowany Andrzej Piaseczny przyznaje, że CHODZI do kościoła. "Bóg nie wyklucza nikogo"

Jak się Ludzie LGBT zachowują z godnością, to są traktowani normalnie, ale jak ktoś dopuszcza się profanacji publicznie i to w sposób haniebny, to nie powinien mieć pretensji że sam się wyklucza. Nic ich nie uprawnia do zachowań skandalicznych i to publicznie.