Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek DRWIĄ z coming outu Piaska: "Dopiero za rządów PiS-u poczuł się bezpiecznie"

Andrzej Piaseczny poruszył opinię publiczną, gdy zdecydował się dokonać coming outu. Zrobił to przy okazji płyty wydanej z okazji 50. urodzin i poprzez piosenkę, w której istotny komunikat szybko wyłapali dziennikarze. Od tamtej pory wokalista udzielił wielu wywiadów, w których obszernie wyjaśniał, dlaczego zdecydował się na ten krok dopiero teraz i co go skłoniło do jego podjęcia.