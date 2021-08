Olimpijska medalistka Jolanta Ogar-Hill i jej żona oczekują narodzin dziecka! "Jesteśmy w szóstym miesiącu ciąży"

Gość 46 min. temu zgłoś do moderacji 284 25 Odpowiedz

Jesteśmy w ciąży, nie to pani partnerka jest w ciąży i ponosi wszelkie trudny, to jej ptzealaja się narządy, to ona będzie wyć z bólu podczas porodu, to ona będzie w połogu, nie pani, więc nie jesteście w ciąży, tak samo w związku kobiety i mężczyzny, wkurza mnie mówienie "jesteśmy w ciąży", nie, to kobieta jest w ciąży a partner choćby nieba przychylił i tak nie jest w stanie przejąć bólu i dolegliwości kobiety w ciąży, więc takie rozkładanie sytuacji na pół pod pretekstem równouprawnienia jest komiczne