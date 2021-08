Tokio 2020. Jolanta Ogar-Hill kolejną srebrną medalistką igrzysk! Tak wygląda jej życie U BOKU ŻONY (ZDJĘCIA)

Mój teść ma 72 lata, a teściowa 65. Są bardzo otwarci, tolerancyjni i wspierający, aczkolwiek teść czasem nadal nie wie, jak ma mnie do końca traktować. Jako męża swojej córki? Jako faceta? Prowadzi to czasem do zabawnych sytuacji, np. mówi, że musi przewieźć pralkę i "naturalnie" mnie woła do pomocy, albo chętnie pokazuje mi coś w garażu. Czasem mówię do Chuchie: "Kurczę, twój tata traktuje mnie jak zięcia!". Ale jest super uroczym facetem i nie obrażam się. Rozumiem, że gdy żyje się przez 60 lat w pewnym przeświadczeniu, a tu "nagle" twoja własna córka ma żonę, to może to być lekko mylące. Jest kochany i szczerze go uwielbiam, zresztą teściową też. Są super - zapewniała.