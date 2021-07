Tokio 2020. Katarzyna Zillmann podziękowała partnerce na antenie TVP. Kim jest dziewczyna polskiej medalistki? (ZDJĘCIA)

xxx 31 min. temu zgłoś do moderacji 166 73 Odpowiedz

Najbardziej smutny byl moment kiedy w TVP to pokazywali i urwali material. Na prawde zenujace zachowanie i zero szacunku do kogos kto z wlasnych pieniedzy - jak 90% olimpijczykow polskich trenowala i reprezentowala kraj i poki co jako nieliczna w ogole wygrala jakikolwiek medal dla Polski. No coz szkoda ze nie wyslano tam ksiedza tylko lesbijke, wtedy na pewno ruszylaby tuba propagandowa jak to nie dosc ze Polak to i owieczka Boza z misja. Prezydent tez jak zawsze popisal sie nawet nie gratulujac wygranej, bo przeciez jak lesbijka to juz nie polska tylko gorszy sort.