Tokio 2020. Polskie wioślarki zdobyły srebrny medal! "W głowie się nie mieści" (ZDJĘCIA)

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio trwają w najlepsze. Póki co polscy zawodnicy nie mieli zbyt wiele szczęścia w olimpijskich zmaganiach. Niedawno przygodę z singlowym turniejem po zaledwie drugim meczu zakończyła Iga Świątek. We wtorek los 20-latki podzielił kolejny polski tenisista Hubert Hurkacz, przegrywając z Liamem Broadym.

(...) Jestem już w wiosce, zmęczona, szczęśliwa, pełna emocji, Myślę, że teraz dopiero będą schodzić. To jest to dzisiejsze cudo - mówiła, dumnie prezentując srebrny medal. (...) Każdemu dziękuję. Ciężko mi jest teraz ogarnąć ten telefon, bo tyle się dzieje, więc proszę się nie obrażać, jak komuś nie odpiszę. Wszystkim dziękuję, kocham wszystkich, ale najbardziej swojego męża i zaczynam wakacje po japońsku - sake mi tu lej. Mam taką małą buteleczkę w walizce, ale cicho, dopiero może w Polsce z mężem będziemy świętować. No i to jest to cudo, trzymajcie kciuki za resztę, każdy przyjechał tu walczyć i walczy, więc nie hejtujcie (...) - zaapelowała.