Jennifer Lopez tłumaczy się z promowania alkoholu, mając męża alkoholika: "Piję, żeby udzielać się towarzysko" (WIDEO)

Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka to gotowy scenariusz na film. Para poznała się w 2002 oku. na planie filmu "Gigli". Szybko połączyło ich uczucie i zaręczyny. Finalnie gwiazdy nie zdecydowały się jednak na ślub. Związek (na jakiś czas) przeszedł do historii na początku 2004 r.

Jennifer Lopez w ogniu krytyki za promocję alkoholu

Fani J.Lo od początku podchodzą sceptycznie do jej nowego biznesu. Uzależnienie męża to jedno, a to, że gwiazda długo promowała niepicie, to drugie. Ostatnio Lopez odniosła się do części zarzutów na Instagramie.