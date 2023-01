Groźna Jennifer Lopez sprawdza DRINKA Bena Afflecka na nagraniu z imprezy! (WIDEO)

Jennifer Lopez i Ben Affleck po kilkunastoletniej przerwie ponownie się zeszli, a ich wielki powrót zaowocował ślubem i przysięganiem miłości przed ołtarzem. Nie da się ukryć, że na ślub gwiazd fani czekali od wielu lat. Mimo że małżonkowie sprawiają wrażenie niezwykle zakochanych, to kilkukrotnie pojawiły się już głosy, że ich związek nie przetrwa zbyt długo.

Ben Affleck był częstym bywalcem ośrodków odwykowych

Nie od dziś wiadomo, że Ben w przeszłości borykał się z wieloma problemami, w tym z alkoholowym nałogiem. Aktor był częstym bywalcem ośrodków odwykowych, a to właśnie przez problemy z alkoholem miało się zakończyć jego małżeństwo z Jennifer Garner, która wspierała go w drodze do trzeźwości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Qczaj w szczerym wywiadzie o alkoholizmie, molestowaniu seksualnym oraz chorobie matki

Jennifer Lopez i Ben Affleck przyłapani na "kłótni"

Nic więc dziwnego, że najnowszy filmik z udziałem Afflecka i Lopez narobił tyle zamieszania w sieci. Na nagraniu, które pochodzi z premiery "Wystrzałowego wesela" widać bowiem, jak Jennifer Lopez posyła groźne spojrzenie swojemu małżonkowi, który przyjmując obronną postawę, coś nerwowo jej tłumaczy. Internauci błyskawicznie rozszyfrowali ich konwersację i okazuje się, że "sprzeczka" małżonków rozgrywała się o alkohol.

Na opublikowanym filmiku Jennifer Lopez sięga po wypełnionego tajemniczą zawartością kieliszka, a następnie nie spuszczając z Afflecka wzroku - próbuje drinka. W tym momencie - jak przekonują internauci - Ben mówi: "Nic nie wypiłem, w porządku? Jen!".

Jennifer Lopez i Ben Affleck sprzeczają się o alkohol?

Fani gwiazdorskiej pary w komentarzach zauważyli, że jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy było to, że Lopez sprawdzała zawartość kieliszka Afflecka, by przekonać się, czy w naczyniu faktycznie nie znajdował się alkohol. Inni obserwatorzy twierdzą jednak, że Jennifer była zdenerwowana na swojego męża i sama raczyła się drinkiem, co było "niestosowne, z uwagi na alkoholowy problem Bena". Nie zabrakło również głosów, wieszczących rychłe zakończenie związków i mówiących o tym, że w końcu to Jennifer Garner może odetchnąć w spokoju i nie zamartwiać się problemami aktora.

Uważam, że Jennifer Garner wygrała, w końcu może spać spokojnie; Wyglądają na wykończonych; Z całą pewnością sprawdzała jego drinka; Dokładnie, Lopez nie pija alkoholu, więc musiała sprawdzać, co on pije; To małżeństwo nie przetrwa kolejnych 18 miesięcy; Hej ludzie, ona nie pije alkoholu tuż przed jego nosem, tylko sprawdza jego drinka, czy nie ma w nim alkoholu; Ben nie uśmiechał się od miesięcy; Jen nie pije. Wygląda na to, że wzięła jego kieliszek, by sprawdzić, czy był w nim alkohol - wyrokowali internauci.

Nie da się jednak ukryć, że na nagraniu para faktycznie wygląda na poddenerwowaną, a Jennifer mrozi męża surowym spojrzeniem... A wy co myślicie?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.