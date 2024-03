54-letnia Jennifer Lopez pokazuje, jak wygląda w NATURALNEJ odsłonie! Różnica jest ZNACZĄCA (WIDEO)

Oj Jennifer, Jennifer. Masz, dziewczyno, wszystko, czego można by sobie wymarzyć pod słońcem, a i tak czujesz potrzebę zabiegania o uwagę publiczności. No nie wygląda to najlepiej. Na przestrzeni ostatnich tygodni J.Lo wypuściła w eter nową płytę, film dokumentalny oraz pełnometrażową "fabułę". Spośród nich tylko ta ostatnia odbiła się po sieci jakimkolwiek echem i to bynajmniej nie ze względu na pozytywne recenzje. Gwieździe nie pozostało więc nic innego jak tylko robić dobrą minę do złej gry. Niestety wypada w tym dość mało przekonująco.