54-letnia Jennifer Lopez wygina się w koronkowej bieliźnie. Internauci nie dowierzają: "Jak można wyglądać TAK DOBRZE?"

Jennifer Lopez od lat należy do czołówki gwiazd Hollywood i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie planowała ustąpić pola młodszym koleżankom. Gwiazda wciąż regularnie pojawia się na ekranie i prężnie działa jako bizneswoman. Media na całym świecie regularnie rozpisują się zaś o jej związku z Benem Affleckiem czy kreacjach prezentowanych podczas kolejnych wyjść. Pod koniec lipca JLo skończyła 54 lata. Nie jest tajemnicą, że gwiazda może pochwalić się nienaganną sylwetką i ochoczo eksponuje ją zarówno na czerwonych dywanach, jak i w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że jedna ze znanych marek bielizny zaprosiła gwiazdę do promowania swoich produktów.

Jennifer Lopez pozuje w bieliźnie w nowej kampanii. Fani nie szczędzili jej komplementów

Kilka dni temu JLo pochwaliła się fanom efektami najnowszej sesji zdjęciowej dla marki. Celebrytka opublikowała na swoim instagramowym profilu kilka kadrów, na których widać, jak pozuje w czarnej bieliźnie z koronkowymi detalami, pochodzącej z kolekcji włoskiej marki. Na jednym ze zdjęć można na przykład podziwiać lustrzane odbicie Lopez w biustonoszu z kwiatowymi aplikacjami, który można kupić za 179 złotych.

Na kolejnych fotografii widzimy z kolei, jak gwiazda pręży się na łóżku w bieliźnie włoskiego producenta, śmiejąc się i zmysłowo zerkając w kierunku obiektywu. Prezentując czarno-biały komplet gwiazda wyeksponowała również wyrzeźbione mięśnie brzucha.

Kiedy czujesz, że to jest właściwe, nic innego się nie liczy - podpisała fotografie Lopez, dodając również hasztag "This is me now", będący tytułem jej nadchodzącego albumu.

Internauci rozpływają się nad wyglądem Jennifer Lopez

Wielu internautów było pod wrażeniem nowej sesji z udziałem Lopez. Internauci w komentarzach pod instagramowym postem gwiazdy ochoczo rozpływali się nad jej wyglądem i nie dowierzali, że ta niedawno skończyła 54 lata. Niektórzy wyraźnie zazdrościli też Benowi Affleckowi.

O, być Benem Affleckiem; Każdego dnia jesteś moją inspiracją, by mieć tak piękne ciało; Przepiękna; Niech Affleck cieszy się z tego, co ma; Prawdziwa bogini; Oszałamiająca jak zawsze; Ta kobieta nigdy się nie starzeje; Ben to szczęściarz (...); Naprawdę? Ona ma 54 lata?; Najpiękniejsza kobieta na świecie; Jak można wyglądać tak cholernie dobrze?; Wymiata w wieku 50 lat; Przepiękna kobieta z dobrymi genami - zachwycali się sesją Lopez internauci.

Przypomnijmy, że w niedawnej rozmowie z magazynem "Us Weekly" Lopez wyjawiła sekret swojej nienagannej sylwetki. Gwiazda zdradziła wówczas, że swój dzień rozpoczyna już o 4:45 i wylewa siódme poty na siłowni, gdy na zewnątrz jest jeszcze ciemno. Podkreśliła również, że stara się znaleźć czas na aktywność fizyczną nawet w obliczu napiętego grafiku.

Staram się dokonywać dobrych wyborów i równoważyć swój czas - powiedziała.

Zobaczcie, jak Lopez pozuje w bieliźnie.

