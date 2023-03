Jennifer Lopez ujawnia SEKRET swojej zgrabnej sylwetki! Robi to CODZIENNIE

Jennifer Lopez od ponad trzech dekad jest obecna w show biznesie i nic nie wskazuje na to, by publika szybko się nią znudziła. W zeszłym roku piosenkarka wyszła za mąż za Bena Afflecka , a ich odnowiona po latach relacja wzbudza ogromne emocje wśród fanów.

Artystka zaliczana jest do grona najpiękniejszych gwiazd Hollywood. Często fani nie mogą uwierzyć, że gwiazda ma już 53 lata, twierdząc, że czas się dla niej zatrzymał. Choć wiele celebrytów wspomaga się medycyną estetyczną, to J.Lo zarzeka się, że nigdy nie było jej to potrzebne.

Sekret zgrabnej sylwetki Jennifer Lopez

Jennifer Lopez od lat zachwyca swoją urodą i zgrabną sylwetką. Nigdy nie ukrywała, że to, jak wygląda, zawdzięcza głównie prowadzeniu zdrowego stylu życia. Piosenkarka codziennie ćwiczy nie tylko po to, by ładnie wyglądać, ale też, by móc dobrze się ze sobą czuć. W rozmowie z "Us Weekly" Jennifer zdradziła, jak ważną rolę odgrywa u niej sport i jak pomaga zachować pozytywne nastawienie.