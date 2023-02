Jennifer Lopez pokazała, jak naprawdę wygląda jej cera. Wszystko przez "popsuty" filtr na Instagramie (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez działa w branży od trzech dekad i wciąż zachwyca wyglądem. Aktorka niezmiennie zaliczana jest do grona najpiękniejszych gwiazd Hollywood. Fani artystki powtarzają, że czas się dla niej zatrzymał i nie dowierzają, że ich idolka przeżyła już 53 wiosny. Choć celebrytki mają w zwyczaju zaprzyjaźniać się z medycyną estetyczną i programami do przerabiania zdjęć, J Lo nie raz zarzekała się, że takie sztuczki nie są jej potrzebne. Autorka hitu "On the Floor" nie widzi również problemu, by paradować publicznie bez makijażu.