Rozszerzone pory, niedoskonałości oraz zmarszczki. Jak NAPRAWDĘ wyglądają cery gwiazd? (ZDJĘCIA)

Wszystkie mają piękną skórę pod warstwą grubego makijażu. Może zróbcie artykuł o ludziach, którzy pokazują prawdziwy trądzik, prawdzie blizny, bielactwo, znamiona? Nie po to, 'żeby nam wmawiać, że to normalne i ma się podobać'. Ale po to, żeby uczyć, że świat się nie kończy, kiedy masz trądzik. Nie dlatego, że robi się automatycznie ładny - to nadal choroba skóry. Ale czasem nic nie można z tym zrobić, nie ma się na to siły i to nie czyni naszego życia mniej wartościowym. I może wtedy też nie będziemy przerażeni myślą o tym, że mamy rozszerzone pory lub worki pod oczami. Tak wygląda twarz i tak wygląda skóra!