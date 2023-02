Jennifer Lopez REAGUJE na plotki o kryzysie w małżeństwie i naśmiewa się z Bena Afflecka... (FOTO)

Wróżbita 18 min. temu zgłoś do moderacji 43 7 Odpowiedz

Ono do sobie nie pasują. Ona uwielbia pozować, wygaldać, plus być taka wieczna księżniczką, a z koło Afflecka sława i atencja męczy plus jest typem mocno depresyjnym z tendencjami do topienia smutków w alkoholu. Jak byli 20 lat młodsi to być może dało się jeszcze pewne rzeczy wypracować dla drugiej osoby, ale teraz są w pełni ukształtowanymi ludźmi w średnim wieku. To się rozpadnie szybciej niż na nowo się zaczęło....