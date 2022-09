56-letnia kobieta z Utah urodzi swoją WNUCZKĘ! Jej syn nie kryje wzruszenia: "Mam bardzo kochającą mamę"

Kola 34 min. temu zgłoś do moderacji 138 7 Odpowiedz

Mam mieszane uczucia ale nie co do surogacji, jej ciało jej wybór, ale co do chęci powiększenia rodziny za wszelką cenę gdy masz już 4 dzieci. Gdyby nie mogli mieć nawet pierwszego to ta desperacja byłaby zrozumiała ale to już piąte. Czy są w stanie dać każdemu dziecku z osobna wystarczająco czasu dziennie? Nie że razem spędzają czas z rodzeństwem ale czy każde dziecko osobno jest w stanie budować prywatny świat z rodzicem? Doba ma tylko 24 godziny, gdzie czas na sen, pracę i wspólny jako rodzina plus jeszcze osobno z każdym dzieckiem? To jest bardzo ważne dla ich rozwoju dlatego nie jestem fanką posiadania wielu dzieci, żaden znajomy z wielodzietnej rodziny nie jest fanem wielodzietnych rodzin. I tu jeszcze ta desperacja by dziecko urodziło się za wszelką cenę mimo że jest tam już czwórka wymagająca czasu dla prawidłowego rozwoju. Dziwni ludzie.