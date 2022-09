Przejęta Anna Lewandowska śledzi z trybun "popisy" zrezygnowanego Roberta Lewandowskiego podczas meczu z Holandią (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska od tygodnia przebywa w Polsce. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorczego małżonka, celebrytka również dba o swoje finanse i z uporem maniaka usiłuje mnożyć i tak już imponujący majątek . Każdą dobę posądzana o pracoholizm trenerka fitness stara się wykorzystać do maksimum.

Zdając sobie sprawę z faktu, że jest pod "ostrzałem" obecnych na stadionie fotoreporterów, Ann usiłowała robić dobrą minę do złej gry. Pod koniec meczu już nawet słynąca ze swojego pozytywnego podejścia do życia gwiazda nie potrafiła ukryć głębokiego zawodu. To samo zresztą tyczyło się jej lubego. Ostatecznie Polska przegrała z Holandią 0:2.