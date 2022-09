Anna Lewandowska wystroiła się w skórę i szorty... W sam raz na jesień? (ZDJĘCIA)

jaa 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Apel do Pudełka !!! Kochany Pudelku jako iż jesteś moim ulubionym portalem plotkarskim i nic co z Tobą związane nie jest mi obce i obojętne , apeluje do Ciebie o usunięcie Ukraińskiej flagi . Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak wielką tragedia dotknęła Naszych sąsiadów i jak ważna jest Pamięć i niesienie pomocy . Myślę ,że jako Naród zachowaliśmy się w stosunku do Narodu Ukraińskiego wspaniale , ale nic więcej nie jesteśmy im winni , nie możemy oddać im całej Polski , flagi , języka , wszystkiego .