22-letni syn Michaela Jacksona "przyłapany" w Calabasas. Podobny do ojca? (ZDJĘCIA)

Niespełna dekadę po śmierci Michaela Jacksona na platformie HBO ukazał się dokument "Leaving Neverland", za którego sprawą na jaw wyszły mroczne skłonności do pedofilii "króla popu". Spekulowano nawet, że jedną z ofiar molestowania muzyka mógł być jego własny syn, Prince Michael , do którego przylgnął przydomek Blanket .

Do osiągnięcia pełnoletniości "Bigi" (bo tak zwracają się do niego teraz bliscy) pozostawał pod opieką babci. Tożsamość jego matki do dziś nie jest znana - mówi się, że na świat sprowadziła go anonimowa surogatka. W przeciwieństwie do innych dzieci znanych i lubianych, Blanket nie poszedł w ślady słynnej rodziny, a blasku fleszy skutecznie unika od wielu lat, żyjąc ze swojej fortuny, którą szacuje się na 150 milionów dolarów.