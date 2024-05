Agata Duda w szkarłatnym garniturze świętuje 3 maja podczas mszy za Ojczyznę. Udany "look"? (ZDJĘCIA)

👎👎👎👎👎👎�... przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale gdyby te same buty założyła inna celebrytka to było by cacy Robicie nagonke na tą kobietę tylko dla tego że nie wtrąca się do polityki A MOŻE JEJ NA TO NIE POZWOLONO?