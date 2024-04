TYLKO NA PUDELKU: Projektantka Agaty Dudy ujawnia kulisy współpracy z Pierwszą Damą: "Jest WYMAGAJĄCA"

Mogłoby się wydawać, że żyją w cieniu mężów, jednak nic bardziej mylnego - Pierwsze Damy RP po każdym publicznym wyjściu trafiają na usta całej Polski. Komentuje się przede wszystkim ich modowe wybory, a te bywają różne, co widać na przykładzie Agaty Dudy . Styl pierwszej damy właściwie od samego początku kadencji Andrzeja Dudy jest przedmiotem dyskusji różnej maści ekspertów od wizerunku i stylistów, budząc wśród internautów skrajne emocje.

Podczas gdy jedni zarzucają byłej nauczycielce języka niemieckiego nudne i postarzające stylizacje, inni chwalą ją za szyk i elegancję. Najczęściej krakowianka wybiera stonowane, bezpieczne kolory, często kładąc nacisk na koronki czy lokalne motywy. I o ile bywa, że pozwala sobie na nutkę ekstrawagancji, podczas niedawnej wyprawy do Stanów Zjednoczonych i Kanady 52-latka wolała jednak pozostać zachowawcza.

Jak wygląda współpraca z Pierwszą Damą? Projektantka Agaty Dudy wyjaśnia

Goldpoint przyznała, że o szczegółach nie może mówić publicznie, gdyż obowiązuje ją klauzula poufności. Dodała, że wiąże ją z prezydentową umowa i za wykonane usługi otrzymuje wynagrodzenie. Kancelaria prezydenta zamawia kreacje na dane wydarzenia, które projektantka później wykonuje. Dorota odniosła się też do plotek, jakoby Agata miała być mało przystępna w obyciu .

Żadna z tych osób nie jest osobą, która jest powiązana z osobami od dyplomacji, tej wysokiej. Dziwię się na przykład, że prasa też wypytuje o opinię osoby, które na co dzień ubierają gwiazdy estrady. To jest zupełnie inna stylistyka, optyka na człowieka, dwa różne światy. Protokół dyplomatyczny wymaga zachowawczości. W małym zakresie, w jakim jest to możliwe, wykorzystujemy z panią Dudą odrobinę szaleństwa, pokazuje się czasem w czymś bardziej odważnym - podsumowała.