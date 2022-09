Anna Lewandowska świętuje urodziny, KRĘCĄC BIODRAMI w kusym topie. Miała jeszcze gwizdek jak w Manieczkach... (WIDEO)

W ubiegłym tygodniu Anna Lewandowska skończyła 34 lata. Celebrytka po raz pierwszy miała okazję obchodzić urodziny w słonecznej Katalonii, gdzie niedawno przeprowadziła się w związku z transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona . Swoje święto Lewa uczciła w towarzystwie męża, który podarował jej okazały bukiet czerwonych róż. Wieczorem wybrała się natomiast na Camp Nou, by kibicować ukochanemu podczas meczu - w którym ostatecznie, nawiasem mówiąc, zaliczył hat-tricka. Trenerka zafundowała sobie również prezent w postaci... nowego tatuażu.

Jako że urodziny Anny Lewandowskiej przypadały w środę, celebrytka zmuszona była zaczekać do weekendu, by uczcić je z odpowiednim rozmachem. W niedzielę żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pochwalić się w sieci, jak celebrowała 34. urodziny. Trenerka zamieściła na swoim instagramowym profilu szereg zdjęć i nagrań z wielkiej fiesty w towarzystwie znajomych. Okazuje się, że w tym roku Ann dała się ponieść imprezowemu szaleństwu.

Wygląda na to, że Lewandowska znalazła kilka różnych sposobów, by uczcić 34. urodziny - co sugerowały rozmaite stylizacje widoczne na jej zdjęciach. Na profilu Ann możemy podziwiać m.in., jak ta z uśmiechem na ustach pałaszuje ośmiornicę, pozuje w kreacji z odważnymi wycięciami na plecach czy bawi się z koleżankami w klubie. Oprócz Ann w gronie imprezowiczek znalazły się również m.in. jej najbliższa przyjaciółka Ola Dec czy koleżanka z Monachium, Boka Lazarevic. Lewa pochwaliła się też zdjęciem z mężem znajomej, wygląda więc na to, że z okazji urodzin Ani para zafundowała sobie wspólną wycieczkę do Hiszpanii.