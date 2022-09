Hiszpańskie media zachwycają się Anną Lewandowską i chwalą ją za "integrowanie" się z WAGs: "Shakira tego NIE ZROBIŁA"

takaprawda 45 min. temu zgłoś do moderacji 263 14 Odpowiedz

Widac po Lewych, ze odzyli w Barcelonie.Ona promienieje, on strzela gole jak szalony. Nie dziwie sie. W Niemczech wprawdzie zaroabia sie ok, ale tam nie ma zycia poza praca, szczegolnie jesli sie jest obcokrajowcem. Drobnomieszczanska mentalnosc, ksenofobia, o nastawieniu do Polakow juz nie wspomne. Barcelona to slonce, kultura, otwartosc, lekka kuchnia i zycie, ktore na dobre zaczyna sie, kiedy w Monachium Heinz i Helga zjedli ostatniego Wursta.