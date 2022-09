Anna Lewandowska celebruje 34. urodziny z mężem i POKAŹNYM BUKIETEM RÓŻ u boku: "Za mną rok pełen olbrzymich zmian" (FOTO)

Rach 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Co do jej angielskiego z wczoraj, to widać było, że tekst wykula na pamięć, żeby nie dukać i zastanawiać się ci teraz powiedzieć. Jestem anglistą, od razu to zauważyłem ;) Ale miło, że coś w końcu robi w tym kierunku