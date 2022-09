Nowy sukces Anny Lewandowskiej: zapozowała do wspólnego zdjęcia z hiszpańskimi WAGs (FOTO)

Anna Lewandowska była ostatnio niezwykle zajęta. Była karateczka musiała znaleźć nieco czasu, by zadomowić się w hiszpańskim gniazdku i rozpakować wszystkie manatki. Na szczęście nie musiała robić tego sama, bo z pomocą przybyła "sprawdzona" u Rozenkowej Architekt Porządku . Układanie na nowo życia w stolicy Katalonii stało się więc dużo prostsze, a Ania mogła zająć się trenowaniem.

Ann, tuż po tym, jak w jednym z wywiadów przyznała, że "płynie w niej hiszpańska krew", zakasała rękawy i wzięła się do roboty. W walce o hiszpańskich użytkowników i potencjalnych smakoszy kulek mocy przygotowała instagramowe kampanie po hiszpańsku i... poleciała do Polski, by trzymać w ryzach rodzimy biznes.