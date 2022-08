"Agentki 009" Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek spijają sobie z dzióbków pod wspólnymi zdjęciami (FOTO)

Dostaję od Was dużo pytań o obóz. Na wiele z tych pytań, nie znam odpowiedzi, więc odsyłam Was do samej Ani i osób, z jej teamu, ale na jedno znam odpowiedź. Na pytanie: "Dlaczego?". Dlatego, że to jest miejsce, w którym nikogo nie dziwi, że mi się chce - kontynuuje Rozenek, w dalszej części wywodu rozpływając się nad obozami Lewandowskiej:

To miejsce, w którym grupa równa do góry, a nie w dół, miejsce, w którym jest bardzo wiele życzliwości i kobiecego wsparcia, miejsce, w którym każdy motywuje się do dawania z siebie wszystkiego, miejsce, w którym życzliwość, wsparcie, szacunek do pracy są tak normalne, że aż chce się wierzyć, że tak będzie wszędzie. To nie jest miejsce, w którym budujesz swoją wielkość, pokazując czyjąś małość. To miejsce, w którym rozumiemy, że w życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć. Dziękuje za ten cudowny czas - kwituje.