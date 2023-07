Shania Twain WYWRÓCIŁA SIĘ na scenie. Nagranie z występu trafiło do sieci (WIDEO)

Shania Twain od wielu lat obecna jest w show biznesie. Mimo że w ostatnich latach można było mieć wrażenie, że jej gwiazda nieco przyblakła, to piosenkarka powróciła na scenę w wielkim stylu. Obecnie artystka nie tylko koncertuje, ale i zaszczyca swoją obecnością rozmaite gale i wydarzenia kulturalne. Niestety nie wszystko idzie zawsze zgodnie z planem... Podczas ostatniego show doszło do nieprzyjemnego incydentu.

Shania Twain obecnie odbywa trasę koncertową pod nazwą "Queen Of Me". Ostatnio artystka zatrzymała się w Chicago, gdzie wystąpiła w Tinley Park. Na koncercie zebrały się tłumy jej fanów, a wszystko wydawało się przebiegać zgodnie z planem. Niestety do czasu.