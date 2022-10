58-letni multimiliarder Jeff Bezos i przyodziana w mini Lauren Sanchez dokazują na randce w Malibu (ZDJĘCIA)

Niemogewiecej 28 min. temu zgłoś do moderacji 8 9 Odpowiedz

Fajnie, uśmiechnięci zadowoleni .. ja przyjechałam do chłopaka do domu (mieszkam pół u siebie pół u niego) chciałam coś ugotować fajnego, zrobić zakupy. Powiedział chce być przy zakupach i musze czekać aż skończy prace, bo nie ufa mi, u chce kontrolować co ja kupuje. Zarzucił mi ze kupuje i później wyrzucamy, choć najczęściej kupujemy tylko to co on chce , jem mało, bo w ciągu dnia pracuje, i jem to co on kupuje. Pol roku tak mieszkam i wciąż nie mogę u niego się poczuć gospodynią i jak w domu, bo ciagle wszystko kontroluje, nawet jak układam zakupy w lodowce bo uważa ze on to robi ładniej :(