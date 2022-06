58-letni multimiliarder Jeff Bezos i wydekoltowana Lauren Sanchez przemykają do restauracji wraz z gromadką dzieci (ZDJĘCIA)

Gis 27 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Ludzie pamiętajcie to co powiedział filipiak choć on w porównaniu z takim bezosem to zwykła mrówka ale na nasze podwórko to wystarcza. Oni wszyscy tak o nas zwykłych ludziach myślą. My mamy zapi.. za miske ryżu i się cieszyć a szlachta może żreć do woli mięcho, codziennie latać samolotami tam i z powrotem i nami gardzić.