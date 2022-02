Ukochana Jeffa Bezosa eksponuje głęboki dekolt, opuszczając z 57-letnim multimiliarderem koncert Justina Biebera (ZDJĘCIA)

Po swoim piątkowym koncercie Justin Bieber zorganizował imprezę dla VIP-ów w restauracji The Nice Guy w Los Angeles. Na after party bawiła się cała plejada gwiazd. Według informacji zagranicznych mediów, na liście gości znaleźli się między innymi Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, Khloe Kardashian oraz Drake. Niestety, w trakcie zabawy doszło do strzelaniny.