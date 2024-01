58-letnia Aneta Kręglicka prezentuje imponujące mięśnie brzucha (FOTO)

saws 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Mieszkam w Grecji. Tutaj dojrzałe kobiety mają nadwagę, ubierają się bez gustu, ale jest w nich dużo radości życia, luzu, beztroski, humoru. Polki bardzo o siebie dbają, odchudzają się , ćwiczą, ale są zestresowane, spięte, drętwe, smutne. Polki zbyt poważnie podchodzą do wszystkiego, brakuje im śmiechu, luzu. To widać nawet po Kręglickiej. To piękna, zadbana kobieta, ale widać , że zbyt poważnie traktuje siebie . Jakby od jej wyglądu zależały losy świata. Życzyłabym Polkom , aby się mniej przejmowały, miały mniej kompleksów, częściej się śmiały i miały więcej dystansu do wszystkiego