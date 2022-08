59-letnia Demi More pozuje w SKĄPYM bikini i zgarnia komplementy od żony swego byłego męża (FOTO)

Eww 24 min. temu zgłoś do moderacji 12 10 Odpowiedz

Wg mnie te wszystkie 60 latki które odchudzaja się na siłę do figury nastolatki, to jakiś chory trend. Wg mnie jest obecnie za chuda. Jak była młodsza była dużo pulchniejsza niż teraz i to było ok.