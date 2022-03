Bruce Willis kończy karierę! U aktora zdiagnozowano ciężką chorobę

Cenzura 24 min. temu zgłoś do moderacji 39 5 Odpowiedz

Pewien facet chciał się pozbyć kota, więc wywiózł go kilka ulic dalej. Gdy wrócił do domu, kot juz tam był. Wywiózł go dzisięć ulic dalej, po powrocie widzi kota w domu. Wywiózł go jeszcze raz, krąży ulicami w prawo, w lewo, i tak aż na drugi koniec miasta. Dzwoni do domu i pyta żonę: Jest kot? Jest - odpowiada żona. Daj go do telefonu bo nie mogę trafić do domu!