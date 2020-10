60-letni Antonio Banderas i dawno niewidziana Penelope Cruz kręcą kolejny wspólny film z Madrycie (ZDJĘCIA)

Świetlana kariera Penelope Cruz jest dowodem na to, że jeżeli ma się talent i chęci, nawet zwykle nietolerowany w Hollywood mocny akcent nie musi być dla aktora mankamentem . Hiszpanka od czasu przełomowej roli w filmie Otwórz oczy została laureatką Oscara i nagrody BAFTA, co zapewniło jej status jednej z najbardziej szanowanych europejskich aktorek. Choć 46-latka wciąż występuje w dużych, amerykańskich produkcjach, większość czasu spędza w Madrycie, gdzie osiedliła się razem z mężem i dziećmi.

W 1997 roku gwiazda zagrała w filmie Drżące ciało Pedro Almodovara, co po raz kolejny dało jej pretekst do pracy z mężem Javierem Bardemem i zapoczątkowało wieloletnią przyjaźń z reżyserem. Muza i jej mistrz dwa lata temu ponownie mieli okazję do współpracy za sprawą filmu Ból i blask, gdzie zagrała z innym hiszpańskim gwiazdorem, Antonio Banderasem (za tę rolę aktor zdobył zresztą Złotą Palmę w Cannes).