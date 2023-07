60-letnia Demi Moore zachwyca IMPONUJĄCĄ FIGURĄ w kusym bikini: "Królowa" (FOTO)

Emka 60 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Bardzo ładnie wygląda, hejterki to chyba ściska tylko dlatego ,że są dwa razy młodsze a gorzej wyglądają. Niektórym poprostu nigdy niedogodzi....a to za sztuczna a to o siebie nie dba jak naturalna a to za chuda itd.....