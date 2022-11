61-letni Billy Ray Cyrus ZARĘCZYŁ się z 34-letnią piosenkarką zaledwie CZTERY miesiące po ROZWODZIE: "Nadszedł czas na zmiany"

Historia miłosna rodziców Miley Cyrus jest niezwykle zawiła. W 1993 roku Billy i Tish stanęli na ślubnym kobiercu i rozpoczęła się ich związkowa przygoda. W 2010 roku pojawiły się informacje, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej, a zwieńczeniem miało być złożenie wniosku o rozwód przez ojca Miley. Wówczas to piosenkarz uważał, że pomiędzy nim, a żoną pojawiły się "różnice nie do pogodzenia". Rok później mężczyzna poinformował jednak, że rozwodu nie będzie. Jego temat powrócił jednak w 2013 roku, kiedy to Tish złożyła pozew o rozwód. Miesiąc później informowali już, że po terapii dla par postanowili zawalczyć o swój związek. Po wielu perturbacjach para jednak rozwiodła się w kwietniu 2022 roku, będąc uprzednio przez dwa lata w separacji.