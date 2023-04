61-letnia amerykanka "została" SMOCZYCĄ. Wydała na operację ponad 300 tysięcy złotych, usuwając sobie uszy i nos (FOTO)

🤔🤔🤔 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Kobieta? To nie jest kobieta, to jest chory mężczyzna. Nie rozumiem dlaczego teoretycznie zdrowi ludzie uważają za słuszne uznawanie wymysłów chorego za prawdę, z szacunkiem ma to niewiele wspólnego.