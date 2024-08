61-letnia Demi Moore szaleje na jachcie z przyjaciółkami w Grecji. Wyeksponowała OSZAŁAMIAJĄCĄ figurą (ZDJĘCIA)

Demi Moore przez długie lata utrzymywała chlubny tytuł "królowej komedii romantycznych". Do czasu. Szczęśliwie do nieco zapomnianej przez filmowców aktorki pomocną dłoń wyciągnął ostatnio Ryan Murphy, oferując jej rolę w produkowanym przez siebie serialu "Feud: Capote Vs. The Swans" opowiadającym o konflikcie słynnego pisarza Thrumana Capote z kilkoma reprezentantkami nowojorskiej socjety.