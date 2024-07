61-letnia Demi Moore pozuje z wnuczką i zachwyca formą w bikini (FOTO)

W czym tkwi sekret urody Demi Moore? Rzuciła mięso, korzysta z pijawek

Miałam w stosunku do swojego ciała relację miłość-nienawiść. Dzisiaj znajduję się w miejscu, w którym jest duża akceptacja własnego ciała. To odnosi się nie tylko do wagi, ale do wszystkich rzeczy, które następują wraz ze starzeniem - powiedziała w wywiadzie dla "Harper's Bazaar".

Zawsze byłam osobą, która szuka wyjątkowych technik do optymalizacji zdrowia i leczenia. Byłam w Austrii na oczyszczaniu. Te pijawki nie są zwykłymi bagiennymi pijawkami - mówimy o wytresowanych pijawkach lekarskich. To nie są żadni tam padlinożercy - to porządni wysysacze krwi. Kiedy się wgryzają, uwalniają do krwi pewien enzym. Dość mocno się przy tym krwawi, ale to reguluje organizm i oczyszcza krew. Sesję z pijawkami przeszłam w domu pewnej kobiety. Najpierw zrobiłyśmy próbę w pępku. Kiedy pijawka zaczęła się we mnie wgryzać, chciałam krzyknąć: Ty draniu!, ale po chwili udało mi się odprężyć dzięki głębokim wdechom. Obserwowałam, jak pijawka wysysa krew i robi się coraz grubsza. W pewnym momencie jest tak opita, że wytacza się z pępka jak pijak z baru - zdradziła w programie "The Late Show with David Letterman".