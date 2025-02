62-letnia Demi Moore w prześwitującej sukience na gali

Choć Demi Moore robi karierę w show-biznesie już od kilku dekad, nie była do tej pory uznaną aktorką, a przynajmniej nie wskazywały na to nagrody, jakie zgarniała. Wszystko wskazuje jednak na to, że rok 2025 będzie w jej życiu tym przełomowym - Demi została już wyróżniona statuetką BAFTA i zgarnęła Złotego Globa za rolę w filmie "Substancja".

Filmowy sezon nagród zakończy oscarowa gala, która odbędzie się w Hollywood już 2 marca. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Demi Moore sięgnie po złotą statuetkę w kategorii aktorka pierwszoplanowa.

Demi Moore na kolejnej gali

Zanim jednak przekonany się, kto będzie triumfował na najważniejszej imprezie w branży, Demi robi, co może, by wypromować "Substancję" jak najlepiej tylko potrafi. Właśnie dlatego stawia się na kolejnych celebryckich imprezach, na których, co tu dużo mówić, zachwyca. Sobotni wieczór spędziła w Kalifornii na gali Directors Guild of America Awards 2025. Aktorka wskoczyła w zdobioną, "nagą" suknię od Diora, podkreślając smukłą sylwetkę.