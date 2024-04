62-letnia Meg Ryan posyła uśmiechy na festiwalu filmowym w Barcelonie. Czas się dla niej zatrzymał? (ZDJĘCIA)

Meg Ryan na festiwalu filmowym

Meg Ryan wzięła udział w Festiwalu Filmowym BCN w Casa Fuster. Na zdjęciach można zauważyć, że jej usta są nieco mniejsze w porównaniu do tego, co mogliśmy obserwować jeszcze jakiś czas temu. Co więcej, jej kształt twarzy sprawia wrażenie naturalniejszego. Czy to oznacza, że przestała eksperymentować z medycyną estetyczną? W przeszłości wiele osób zarzucało aktorce, że bez opamiętania korzysta chociażby z botoksu...