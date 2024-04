62-letnia Meg Ryan zaszczyciła swoją obecnością festiwal w Barcelonie. Niedawno internauci nie mogli jej rozpoznać po poprawkach (ZDJĘCIA)

Choć aktorka wielokrotnie zaprzeczała, jakoby ingerowała w swój wygląd, zapewniając, że to kwestia genów i codziennej pielęgnacji, to zdjęcia fotoreporterów stanowią niepodważalne "dowody". W maju ubiegłego roku Meg pojawiła się na pokazie filmu Michaela J. Foxa, jej twarz wyglądała wówczas "inaczej". Idealnie gładkie czoło, wydęte usta i zapadnięte oczy dały zagranicznym tabloidom powód do kolejnych insynuacji.