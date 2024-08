64-letnia Majka Jeżowska nie szczędziła czułych gestów młodszemu o 32 lata Danilczukowi. Maffashion będzie zazdrosna? (ZDJĘCIA)

Kaja 57 min. temu zgłoś do moderacji 174 9 Odpowiedz

95% "artykułów" na tym portalu jest o kobietach, po to żeby można było je obrażać i hejtować za wygląd, wiek, życie intymne itp. Zastanawiam się jakim cudem wy kobiety bierzecie udział w tym mizognistycznym zidioceniu i kierujecie tyle hejtu w kierunku waszej własnej płci, a nawet wam nie przyjdzie do głowy, żeby zacząć traktować samców tak jak traktujcie inne kobiety? Jak możecie być pod takim wpływem tych głupich facecików, którzy wpoili wam tyle mizogni i podwójnych standardów do tych głów.